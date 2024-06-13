Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 11:15

Спортивная гимнастика на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 13 июня

13 июня пройдут соревнования в личном многоборье у гимнастов на Играх БРИКС
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гимнастка Ангелина Мельникова.
Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

13 июня в Центре гимнастики в Казани пройдут соревнования финального раунда в личном многоборье в спортивной гимнастике на Играх БРИКС 2024. Мужчины и женщины выступят в разные временные слоты в два этапа.

Гимнасты будут соревноваться в мужском личном многоборье в 11.30 по московскому времени и в 15.30. Женщины — в 11.50 и в 15.50.

Смотреть прямую трансляцию соревнований по спортивной гимнастике 13 июня можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru в 11.25 мск и в 15.25. В прямом эфире личное многоборье также покажут в онлайн-сервисе VK Video.

В составе сборной России в Казани выступят следующие известные гимнасты: Никита Нагорный, Даниел Маринов и Ангелина Мельникова. Ознакомиться подробнее с расписанием соревнований и трансляциями 13 июня на Играх БРИКС 2024 можно по ссылке на материал «СЭ».

Всего на соревнованиях будет разыграно 387 комплектов медалей. Узнать точное количество комплектов медалей по видам спорта можно на официальном сайте Игр БРИКС.

Спортивная гимнастика
0
Читайте также
Лучший игрок РПЛ: как голосовали Песьяков, Глебов и другие футболисты «Ростова»
Форвард «Динамо» Тюкавин стал лучшим игроком сезона РПЛ
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
«Спартак» возвращает беглого воспитанника, Смолов уезжает из Москвы, «Динамо» решило проблему с вратарями. Главные трансферные слухи РПЛ за 12 июня
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Студентам УрФУ массово аннулировали результаты экзаменов по английскому языку
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синхронист Мальцев выиграл второе золото сборной России на Играх БРИКС

Колесников: «Если игры БРИКС станут регулярными, то и конкуренция там вырастет»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости