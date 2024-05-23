Смагин назвал высокими шансы сборной России по шахматам на первое место в Играх БРИКС

Вице-президент Федерации шахмат России, международный гроссмейстер Сергей Смагин считает, что российские шахматисты будут одними из главных претендентов на победу в Играх БРИКС.

В состав российской команды вошли Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Валентина Гунина.

«Очень хороший состав. Трудно сказать, кто будет выступать за наших главных соперников — сборные Индии и Китая, но однозначно мы будем бороться за победу. Артемьев является многократным победителем и призером всероссийских и международных соревнований по рапиду и блицу, Есипенко тоже умеет хорошо играть с быстрым контролем, ну а наши девушки имеют самые высокие награды в этих дисциплинах. Даже если наши соперники приедут в сильнейших составах, думаю, у нас будут очень высокие шансы на первое место», — приводит ТАСС слова Смагина.

Спортивные игры стран БРИКС состоятся с 11 по 24 июня 2024 года в Казани. Ожидается, что более 4700 атлетов разыграют 380 комплектов наград в 29 видах спорта.