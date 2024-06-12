Слуцкер обсуждала возможность проведения Игр БРИКС для людей с особенностями развития

Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер обсуждала проведение Игр БРИКС для спортсменов с особенностями интеллектуального развития.

"На Петербургском международном экономическом форуме я увидела своих добрых друзей из Казани в лице Владимира Леонова, который рассказывал о грядущих Играх БРИКС. Он меня поприветствовал и предложил организовать Игры БРИКС только для людей с особенностями интеллектуального развития. Поскольку мы имеем опыт проведения в Казани Единых игр Специальной Олимпиады России. Он поддержал идею, мы будем над ней работать.

Мы делаем все, чтобы восстановить международные связи, но каждую проблему можно повернуть с пользой для себя. Предыдущие 10-летия мы слишком много внимания уделяли нашим международным успехам и стартам. И может сейчас есть время обратить внимание на себя, уделить внимание своим родным спортсменам, укрепить тренерский состав, методическую базу, увеличить наше присутствие в регионах», – цитирует ТАСС Слуцкера.