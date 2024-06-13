Синхронное плавание на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 13 июня

13 июня на Играх БРИКС пройдут соревнования в дуэте и в группе в синхронном плавании

13 июня во Дворце водных видов спорта в Казани пройдут соревнования среди дуэтов и акробатических групп между спортсменами в синхронном плавании на Играх стран БРИКС 2024.

Смотреть видеотрансляцию выступления женских дуэтов можно будет бесплатно на канале «Матч Страна». Прямой эфир начнется в 14.55 по московскому времени. Соревнования акробатических групп покажут на «Матч Страна», «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru, начиная с 18.55 мск. Трансляция выступлений также будет доступна пользователям онлайн-сервиса VK Video.

На турнире в Казани выступает трехкратная олимпийская чемпионка и 16-кратная чемпионка мира из России в синхронном плавании Светлана Колесниченко.

Ознакомиться подробнее с расписанием соревнований и трансляциями 13 июня на Играх БРИКС 2024 можно по ссылке на материал «СЭ».

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