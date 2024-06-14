Синхронистки Колесниченко и Дорошко выиграли золото в произвольной программе дуэтов на Играх БРИКС

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Майя Дорошко выиграли произвольную программу в дуэтах на Играх БРИКС.

Спортсменки набрали за свое выступление 310,9737 балла. Вторыми стали белоруски Валерия Волосач и Маргарита Кирилюк (215,4473 балла). На третьем месте расположились представительницы Таиланда Супитчая Сонгпан и Понгпимпорн Понгсуван (168,6500).

Днем ранее Колесниченко и Дорошко стали победительницами технической программы.

Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня в Казани. Участие в турнире принимают более 90 стран.