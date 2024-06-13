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Сегодня, 14:53

Синхронист Мальцев отметил поддержку болельщиков на Играх БРИКС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев заявил, что поддержка болельщиков придала ей сил во время выступления на Играх БРИКС.

Ранее Мальцев стал победителем Игр БРИКС в технической программе.

«Мне очень понравилось выступать, это первый старт на Играх БРИКС. Прогон удался, самое главное было исполнить его лучше, чем на тренировках. Программа получилось яркой и зажигательной, она отличается от моих предыдущих, которые были поставлены в основном под классическую музыку. Очень понравилось, что на Игры БРИКС пришло больше болельщиков, чем на чемпионат России. Эта поддержка придала сил», — приводит слова Мальцева ТАСС.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

Источник: ТАСС
Александр Мальцев (синхронное плавание)
Синхронное плавание
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