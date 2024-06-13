Синхронист Мальцев отметил поддержку болельщиков на Играх БРИКС

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев заявил, что поддержка болельщиков придала ей сил во время выступления на Играх БРИКС.

Ранее Мальцев стал победителем Игр БРИКС в технической программе.

«Мне очень понравилось выступать, это первый старт на Играх БРИКС. Прогон удался, самое главное было исполнить его лучше, чем на тренировках. Программа получилось яркой и зажигательной, она отличается от моих предыдущих, которые были поставлены в основном под классическую музыку. Очень понравилось, что на Игры БРИКС пришло больше болельщиков, чем на чемпионат России. Эта поддержка придала сил», — приводит слова Мальцева ТАСС.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.