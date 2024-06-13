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Сегодня, 11:13

Синхронист Мальцев выиграл второе золото сборной России на Играх БРИКС

Руслан Минаев
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Синхронист Александр Мальцев выиграл вторую золотую медаль сборной России на Играх БРИКС в Казани.

Спортсмен одержал победу в сольной технической программе. Россиянин показал результат 267,3216 балла. Серебряную медаль завоевал представитель Таиланда Кэнтинан Адисаисирибутр (209,9667). На соревнованиях были заявлены два спортсмена.

Первое золото сборной России на Играх БРИКС принесла синхронистка Светлана Колесниченко.

Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

Александр Мальцев (синхронное плавание)
Синхронное плавание
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