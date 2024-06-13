Синхронист Мальцев выиграл второе золото сборной России на Играх БРИКС

Синхронист Александр Мальцев выиграл вторую золотую медаль сборной России на Играх БРИКС в Казани.

Спортсмен одержал победу в сольной технической программе. Россиянин показал результат 267,3216 балла. Серебряную медаль завоевал представитель Таиланда Кэнтинан Адисаисирибутр (209,9667). На соревнованиях были заявлены два спортсмена.

Первое золото сборной России на Играх БРИКС принесла синхронистка Светлана Колесниченко.

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