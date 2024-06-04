Шубенков выступит на Играх БРИКС, Ласицкене пропустит турнир в Казани

Стало известно, кто попал в сборную России по легкой атлетике на Игры БРИКС в Казани.

На турнире выступят чемпион мира по легкой атлетике 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны в высоту Данил Лысенко, Илья Иванюк, Никита Анищенков, Мария Кочанова, Кристина Королева, Полина Парфененко. В прыжках с шестом в команду отобрались Тимур Моргунов, Александр Соловьев, Михаил Шмыков, Полина Кнороз, Аксана Гатауллина, Татьяна Калинина. Также в Казани выступят прыгунья в длину Елена Соколова, специализирующаяся на тройном прыжке Екатерина Конева и другие.

При этом Игры БРИКС пропустит олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, которая из-за травмы не смогла принять участие в отборочном турнире, а также чемпионка мира среди юниоров Наталья Спиридонова.

Всего в составе сборной 115 спортсменов и 30 сопровождающих человек (тренеры, медицинский персонал).

Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня в Казани, соревнования по легкой атлетике запланированы на 15 и 16 июня.