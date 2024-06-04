Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 11:58

Шубенков выступит на Играх БРИКС, Ласицкене пропустит турнир в Казани

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стало известно, кто попал в сборную России по легкой атлетике на Игры БРИКС в Казани.

На турнире выступят чемпион мира по легкой атлетике 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны в высоту Данил Лысенко, Илья Иванюк, Никита Анищенков, Мария Кочанова, Кристина Королева, Полина Парфененко. В прыжках с шестом в команду отобрались Тимур Моргунов, Александр Соловьев, Михаил Шмыков, Полина Кнороз, Аксана Гатауллина, Татьяна Калинина. Также в Казани выступят прыгунья в длину Елена Соколова, специализирующаяся на тройном прыжке Екатерина Конева и другие.

При этом Игры БРИКС пропустит олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, которая из-за травмы не смогла принять участие в отборочном турнире, а также чемпионка мира среди юниоров Наталья Спиридонова.

Всего в составе сборной 115 спортсменов и 30 сопровождающих человек (тренеры, медицинский персонал).

Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня в Казани, соревнования по легкой атлетике запланированы на 15 и 16 июня.

Источник: Всероссийская федерация легкой атлетики
легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина)
Сергей Шубенков
1
0
Читайте также
Абаскаль впервые прокомментировал увольнение из «Спартака»
Жена Шумахера продает имущество и активы семьи ради лечения мужа
Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли мощный удар по Украине
Карпину запретили совмещение с заграницей, контракт с главным тренером подвис, в РФС готовы играть с Северной Кореей. Что происходит в сборной России
В храме Христа Спасителя в Москве прощаются с Чилингаровым
В МИДе рассказали о попытках Зеленского упросить лидеров СНГ приехать в Швейцарию
Популярное видео
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В состав сборной России по гребному спорту на Игры БРИКС войдут 32 спортсмена

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости