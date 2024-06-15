Штангист Купцов установил рекорд России в двоеборье на Играх БРИКС

Российский тяжелоатлет Георгий Купцов завоевал золотую медаль в весовой категории до 102 килограммов на Играх БРИКС в Казани.

Купцов установил рекорд России в двоеборье — 393 кг (178 кг в рывке + 215 кг в толчке). Второе место занял его соотечественник Егор Климонов (388 кг). Бронзу завоевал венесуэлец Джейсон Алонсо (366).

29-летний Купцов является четырехкратным чемпионом России в этой дисциплине.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня.