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Сегодня, 20:22

Штангист Гараев выиграл золотую медаль на Играх БРИКС

Сергей Разин
корреспондент
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Российский штангист Зульфат Гараев на Играх БРИКС занял первое место в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 73 кг.

Гараев установил рекорд России в рывке — 156 кг, а также поднял 180 кг в толчке, аоказав в сумме результат 336 кг. Второе место занял россиянин Сергей Петров (332 кг), третьим стал белорус Вадим Лихорад (326 кг).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

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