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Тарпищев: «В этом году турнир по теннис ну Играх БРИКС прошел на хорошем уровне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что соревнования по теннису на Играх БРИКС прошли на самом высоком уровне.

«Все прошло великолепно, Казань давно проводит соревнования на высочайшем уровне. В прошлом году мы играли на Играх БРИКС в ЮАР, там мы китайцев обыграли, а сейчас в турнире приняло участие большее количество стран. Турнир по теннису развивается, в этом году он прошел на хорошем уровне, и я надеюсь, что со временем он станет еще более представительным», — цитирует ТАСС Тарпищева.

Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/21143817
Теннис
Шамиль Тарпищев
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