Тарпищев: «В этом году турнир по теннис ну Играх БРИКС прошел на хорошем уровне»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что соревнования по теннису на Играх БРИКС прошли на самом высоком уровне.

«Все прошло великолепно, Казань давно проводит соревнования на высочайшем уровне. В прошлом году мы играли на Играх БРИКС в ЮАР, там мы китайцев обыграли, а сейчас в турнире приняло участие большее количество стран. Турнир по теннису развивается, в этом году он прошел на хорошем уровне, и я надеюсь, что со временем он станет еще более представительным», — цитирует ТАСС Тарпищева.

Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня.