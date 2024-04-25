Сестры Аверины опровергли слухи о возможном участии в Играх БРИКС

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины высказались по поводу появившейся новости о том, что они могут принять участие в Играх БРИКС.

Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

— Говорилось про возможность вашего участия в играх БРИКС. Рассматриваете такой вариант?

— Мы уже все. Официально завершили. Пока никакое участие не рассматриваем.

— Планируете только вместе выступать?

— Да, только вместе. В нашем шоу мы будем вдвоем: белый и черный лебедь.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверина завершили карьеру.

Ранее сестры Аверины заявили, что планируют организовать собственное шоу в Москве осенью 2024 года.