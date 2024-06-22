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Париж-2024

Сегодня, 10:05

Сборная Узбекистана подвергалась давлению МОК из-за поездки на Игры БРИКС

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Сборные Узбекистана по разным видам спорта подвергались давлению Международного олимпийского комитета (МОК) из-за участия в Играх БРИКС, рассказали «СЭ» два источника, знакомые с ситуацией.

В частности, в национальные федерации по нескольким видам спорта приходили письма из МОК с угрозой санкций в случае поездки на Игры БРИКС, говорит собеседник «СЭ». Спортсменов призывали выбрать «БРИКС или Олимпиаду», поэтому, к примеру, борцы послали в Казань неоптимальный состав.

Подобные письма рассылались и в другие сборные, утверждает другой источник.

Игры БРИКС проходят в Казани и Москве 12-24 июня по 27 видам спорта. По состоянию на данный момент в них приняли участие спортсмены из 54 стран.

Олимпиада
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