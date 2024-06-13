Сборная России завоевала 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС

Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей в первый соревновательный день на Играх БРИКС.

В общей сложности сборная России выиграла 29 наград (16-8-5). Национальная команда лидирует в медальном зачете по итогам первого дня турнира. На втором месте располагается сборная Китая (3-3-0), а тройку замыкает Белоруссия (1-7-5).

В пятницу, 14 июня, на Играх БРИКС будет разыграно 40 комплектов наград. Турнир в Казани продлится до 23 июня.