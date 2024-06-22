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Сегодня, 19:46

Сборная России выиграла турнир по фиджитал-футболу на Играх БРИКС

Алина Савинова
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Сборная России стала победителем турнира по фиджитал-футболу на Играх БРИКС в Казани.

В финале россияне обыграли команду Казахстана. Представители России оказались сильнее своих соперников как в физической части соревнований, которая завершилась со счетом 3:2, так и на диджитал-этапе (6:5).

Бронзовым призером турнира стала сборная Венесуэлы, которая в матче за третье место победила спортсменов из Бразилии.

Игры БРИКС стартовали 12 июня и завершатся 24 июня в Казани. Главная цель турнира — укрепление дружеских спортивных связей между государствами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

По состоянию на данный момент в Играх БРИКС приняли участие спортсмены из 54 стран.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

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