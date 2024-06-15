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15 июня, 23:39

Сборная России выиграла 78 золотых медалей за три дня Игр БРИКС

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В Казани завершился очередной соревновательный день на Играх БРИКС. По итогам субботы, 15 июня, сборная России уверенно лидирует в общекомандном зачете.

За три дня спортсмены национального коллектива заработали 160 медалей: 78 золотых, 52 серебряных и 30 бронзовых.

На второй строчке с 67 медалями идет сборная Белоруссии (13-26-28), замыкает тройку Китай, у которого 26 наград (11-9-6).
Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. На турнир приехало 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран.

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