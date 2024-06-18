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18 июня, 23:28

Сборная России выиграла 131 золотую медаль за шесть дней Игр БРИКС

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Казани завершился шестой соревновательный день на Играх БРИКС.

Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете, завоевав 262 медали: 131 золотую, 80 серебряных и 51 бронзовую.

Второе место занимает сборная Белоруссии, в активе которой 106 (19+40+47) медалей. Третьим в медальном зачете идет Китай — 38 (17+12+9).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. На турнир приехало 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть представленных дисциплин является олимпийскими.

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