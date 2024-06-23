Сборная России победила на турнире по брейкингу на Играх БРИКС

Сборная России выиграла турнир по брейкингу на Играх БРИКС в Казани.

В финале россияне были сильнее представителей Казахстана. Третье место заняла сборная Японии.

В личном турнире у женщин победила бразильянка Наиара Сантос, победившая в финале россиянку Татьяну Русских. Бронзу завоевала еще одна представительница России Вероника Чирцова.

В личном турнире у мужчин золото выиграл россиянин Иван Прок, второе место занял итальянец Симоне Арази, третье — россиянин Руслан Громов.

Брейкинг будет впервые представлен на Олимпийских играх 2024 года в Париже.