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Сегодня, 21:15

Сборная России победила на турнире по брейкингу на Играх БРИКС

Руслан Минаев
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Сборная России выиграла турнир по брейкингу на Играх БРИКС в Казани.

В финале россияне были сильнее представителей Казахстана. Третье место заняла сборная Японии.

В личном турнире у женщин победила бразильянка Наиара Сантос, победившая в финале россиянку Татьяну Русских. Бронзу завоевала еще одна представительница России Вероника Чирцова.

В личном турнире у мужчин золото выиграл россиянин Иван Прок, второе место занял итальянец Симоне Арази, третье — россиянин Руслан Громов.

Брейкинг будет впервые представлен на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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