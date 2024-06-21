Сборная России по шахматам завоевало золото в миксте на Играх БРИКС

Сборная России по шахматам в составе Владислава Артемьева, Андрея Есипенко, Екатерины Лагно и Валентины Гуниной стала победителем блиц-турнира смешанных команд на Играх БРИКС в Казани.

Российские гроссмейстеры набрали 21 очко, обойдя на один балл соперников из Китая. Тройку сильнейших замкнули представители Узбекистана (18).

На Играх БРИКС сборная России по шахматам завоевала два золота, серебро и бронзу в личных соревнованиях, а также одержала две победы в командных дисциплинах.