Сборная России по плаванию завоевала восемь золотых наград на Играх БРИКС

На Играх БРИКС в пятницу, 21 июня, было разыграно 13 комплектов наград в плавании. Российские спортсмены сумели завоевать восемь золотых медалей.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Мирон Лифинцев, Кирилл Савич, Герман Зажирский и Роман Жидков в эстафете 4х100 м комплексом, Ксения Мишарина на дистанции 800 м вольным стилем, Дарья Зарубенкова в заплывае на 200 м на спине, Ярослав Лозе на «четырехсотметровке» комплексом, Мирон Лифинцев на 100 м на спине, Кира Манохина на 100 м вольным стилем, Николай Колесников на дистанции 200 м кроллем и Дарья Рогожинова в заплыве 200 м комплексом.

Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня. Еще два комплекта наград — по акробатическому рок-н-роллу — будет разыграно в Москве. Сборная России досрочно заняла первое место в общекомандном зачете.