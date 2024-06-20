Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС

Сборная России досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачете Игр БРИКС-2024.

Российские спортсмены завоевали 173 золотые медали на соревнованиях. У Белоруссии, идущей второй — 32 золота.

Белорусы лишились математических шансов догнать Россию — всего на Играх БРИКС осталось разыграть 140 комплектов наград, к тому же белорусские спортсмены не будут принимать участие в двух оставшихся дисциплинах.

Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня. Помимо 173 золотых медалей, российские спортсмены завоевали 101 серебряную и 69 бронзовых наград на соревнованиях.