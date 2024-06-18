Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 13:15

Сборная Армении снялась с Игр БРИКС в художественной гимнастике

Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лидер сборной Армении по художественной гимнастке Сильва Саргсян сообщила в соцсетях, что ни она, ни ее команда не выступят на Играх БРИКС в Казани. Турнир по художественной гимнастики пройдет в столице Татарстана с 20 по 22 июля среди взрослых спортсменок (сениорок) и юниорок.

«Дорогие друзья, болельщики и все, кто меня очень ждет в Казани на Играх БРИКС. К большому сожалению, команда Армении снялась с соревнований и я не буду принимать участие», — написала Саргсян в своем Телеграм-канале.

В марте этого года Сильва принимала участие в турнире «Гран-при Москва» и стала его призером в некоторых видах программы.

Художественная гимнастика
1
0
Читайте также
Мбаппе пропустит все матчи группового турнира Евро-2024 из-за перелома носа
Украинцы скандировали бандеровские лозунги
Эксперт рассказал, как получить дополнительные баллы для поступления в вуз
Сын президента Сербии в центре драки, стрельба и беспорядки. Евро-2024 погружается в фанатские войны
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финалы Игр БРИКС в синхронных прыжках с вышки среди мужчин и женщин будут объединены

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости