Сальников считает, что плавательный турнир Игр БРИКС пройдет на самом высоком уровне

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает, что плавательный турнир в рамках Игр БРИКС пройдет на самом высоком уровне.

«Дворец водных видов спорта был построен в Казани к Универсиаде, которая проходила 11 лет назад, с тех пор здесь прошло не одно крупнейшее соревнование, включая чемпионат мира по водным видам спорта, мы проводим здесь регулярно чемпионаты страны. Здесь есть команда специалистов, которые постоянно работают со всеми видами, со всеми федерациями так, чтобы соревнования были организованы на самом высоком уровне. Поэтому отличная организация Игр БРИКС является закономерностью, это результат нормальной, слаженной работы всех служб», — цитирует Сальникова ТАСС.

Турнир по плаванию в рамках Игр БРИКС пройдет с 19 по 21 июня в казанском Дворце водных видов спорта.