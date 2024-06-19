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Сегодня, 19:06

Сальников рассказал, зачем плавал в бассейне за сутки до старта турнира на Играх БРИКС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что старается поддерживать свою физическую форму, поэтому воспользовался возможностью проплыть в бассейне, где 19 июня стартует плавательный турнир в рамках Игр БРИКС.

18 июня во Дворце водных видов спорта проходил последний день соревнований по прыжках в воду, в соседнем бассейне шли последние приготовления к плавательному турниру, который должен был стартовать на следующий день. В середине дня в бассейн пришли на тренировку пловцы из Бразилии, а перед этим его посетил Сальников.

«Пока не собираю заявляться, у нас все нормально, наша команда приехала в Казань двойным составом. На самом деле я два раза в неделю плаваю, поэтому не упускаю возможность в хорошем бассейне во время хороших мероприятий поддержать форму», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Соревнования по плаванию в рамках Игр БРИКС пройдут с 19 по 21 июня. В первый день будет разыграно 2 комплекта медалей, во второй — 11, в третий — 13.

Источник: ТАСС
Плавание
Владимир Сальников
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