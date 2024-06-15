Российский синхронист Мальцев поделился мнением о победе в дисциплине, где у него не было соперников

Четырехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы в синхронном плавании Александр Мальцев в интервью «СЭ» поделился эмоциями после победы в произвольной программе соло на Играх БРИКС в Казани.

В этой дисциплине у Мальцева не оказалось соперников.

«У меня уже не раз такое случалось, что я выступаю один, без соперников. Настраиваемся мы всегда одинаково. Пытаемся показать лучший прогон своей программы. Поэтому для нас не имеет значения сколько у нас конкурентов, соперников на конкретном старте.

Смотрим даже не на баллы, именно что на качество исполнения программы, ее восприятие, эмоции от нее. То какой она отставляет отклик у зрителя. Это для нас главный критерий. И я вполне доволен собой, можно сказать, что все получилось», — сказал Мальцев.

Ранее Александр победил в технической программе соло, где против него выступал соперник из Таиланда.