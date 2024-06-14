Российский штангист Окулов стал победителем Игр БРИКС

Россиянин Артем Окулов завоевал золото в соревнованиях по тяжелой атлетике на Играх БРИКС в весовой категории до 89 кг.

30-летний спортсмен показал результат 362 кг (162 кг в рывке, 200 кг в толчке). Серебряным призером стал белорус Юлиан Курлович (360 кг; 160+200). Бронзовая награда досталась еще одному россиянину Михаилу Подкорытову (320; 150+170).

Ранее представительница России Зарина Гусалова стала победительницей соревнований по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 кг.

Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня в Казани. Участие в турнире принимают более 90 стран.