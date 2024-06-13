Российский гимнаст Маринов выиграл золото многоборья на Играх БРИКС

Российский гимнаст Даниел Маринов одержал победу в многоборье на Играх БРИКС.

Маринов набрал 84,700 балла. Серебро и бронзу соревнований также завоевали россияне: вторым стал Артур Далалоян (79,950 балла), третьим — Савелий Съедин (79,850).

Ранее 19-летний Маринов стал первым на чемпионате России-2024 в личном многоборье и вольных упражнениях. Также на его счету серебро в упражнениях на брусьях и перекладине.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.