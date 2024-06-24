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Сегодня, 22:08

Российские спортсмены завоевали золото в акробатическом рок-н-ролле на Играх БРИКС

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские спортсмены стали победителями турнира по акробатическому рок-н-роллу на Играх БРИКС.

В финале В класс-микста золото завоевала российская пара Иван Райлян и Елизавета Клопыжникова, набрав 89,50 балла. Второе место заняли Александр Бойко и Валерия Арафа (82,52 балла), представляющие Египет. Третьими стали Алексей Донос и Александра Николаева (82,17) из Молдавии

Другие россияне Максим Чеботарев и Виктория Адамова (77,40) выиграли в М класс-миксте. Второе место заняли венгры Алекс Дели и Лука Бехари (70,37), третье — Кирилл Рохлин и София Арафа (68,27) из Египта.

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