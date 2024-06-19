Российские спортсмены завоевали 25 золотых медалей в седьмой день Игр БРИКС

Российские спортсмены выиграли 25 золотых медалей в седьмой соревновательный день Игр БРИКС в Казани.

Также россияне стали обладателями 13 серебряных и 12 бронзовых наград. В общем зачете национальная команда лидирует, имея в активе 312 медалей (156-93-63). На втором месте располагается сборная Белоруссии (26-49-59). Тройку замыкают атлеты из КНДР (17-16-12).

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Татарстана.