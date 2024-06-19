Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

19 июня, 23:27

Российские спортсмены завоевали 25 золотых медалей в седьмой день Игр БРИКС

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российские спортсмены выиграли 25 золотых медалей в седьмой соревновательный день Игр БРИКС в Казани.

Также россияне стали обладателями 13 серебряных и 12 бронзовых наград. В общем зачете национальная команда лидирует, имея в активе 312 медалей (156-93-63). На втором месте располагается сборная Белоруссии (26-49-59). Тройку замыкают атлеты из КНДР (17-16-12).

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Татарстана.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть
5
0
Читайте также
Фанаты устроили несколько драк на Евро-2024 в Германии
Опубликован состав сборной России на Олимпиаду в Париже
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Великая — о словах Егорян про судейство: «Я отличаюсь от других тем, что виню себя, а не судей»

Сборная России с большим отрывом лидирует в общем зачете Игр БРИКС

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости