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Сегодня, 15:46

Российские спортсмены победили в баскетбольном двоеборье на Играх БРИКС

Алина Савинова
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Сборная России завоевала золотые медали в баскетбольном двоеборье на Играх БРИКС.

В финале турнира российские спортсмены победили белорусов со счетом 23:14.

В матче за бронзу сборная Бразилии обыграла команду Узбекистана (32:17).

Баскетбольное двоеборье — спортивная дисциплина, в которой спортсмены сначала сражаются в симуляторе, а затем играют на реальной площадке.

Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня в Казани. К участию в соревнованиях были приглашены более 90 стран.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

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