Российские спортсмены победили в баскетбольном двоеборье на Играх БРИКС

Сборная России завоевала золотые медали в баскетбольном двоеборье на Играх БРИКС.

В финале турнира российские спортсмены победили белорусов со счетом 23:14.

В матче за бронзу сборная Бразилии обыграла команду Узбекистана (32:17).

Баскетбольное двоеборье — спортивная дисциплина, в которой спортсмены сначала сражаются в симуляторе, а затем играют на реальной площадке.

Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня в Казани. К участию в соревнованиях были приглашены более 90 стран.