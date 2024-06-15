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Сегодня, 11:06

Российские синхронисты выиграли золото в произвольной программе Игр БРИКС

Виктория Кравченко
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Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова заняли первое место в произвольной программе смешанных дуэтов на Играх БРИКС.

Спорстменки набрали 233,0779 балла. Второе место — у тайцев Воранан Тумчай и Кэнтинан Адисаисирибутр — 168,2166 балла. Третье место заняли представители Узбекистана Анна Вашченко и Вячеслав Руднев — 149,8908.

На данный момент в активе России 40 золотых, 24 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Александр Мальцев (синхронное плавание)
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