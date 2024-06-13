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Российские синхронистки одержали победу на Играх БРИКС в акробатической программе

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Сборная России по синхронному плаванию одержала победу на Играх БРИКС в акробатической программе.

Спортсменки суммарно заработали 280,600 балла. На втором месте расположилась сборная Белоруссии (210,3266). Тройку лучших замкнули синхронистки из Таиланда (204,2334).

Национальная команда России выиграла все четыре соревнования в четверг, 13 июня. Ранее Светлана Колесниченко одержала победу в сольной технической программе и в парном турнире с Майей Дорошко. Александр Мальцев стал лучшим в мужских выступлениях.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

Светлана Колесниченко
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