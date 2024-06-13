Российские самбисты выиграли пять золотых медалей в первый день Игр БРИКС

Российские самбисты выиграли пять золотых и серебряную медаль в первый день Игр БРИКС. Турнир проходит. Турнир проходит в Казани.

Россиянин Павел Иванов стал победителем в финале весовой категории до 58 кг, его соперником был белорус Владислав Бурдь. Также золото у команды России завоевали Кирилл Бажин (до 64 кг), Даниил Орлов (до 79 кг), Также золотую медаль в мужском турнире завоевал Убайдилло Муминов из Узбекистана (до 71 кг).

У женщин золотые награды завоевали София Емелюкова (до 50 кг) и Эльмира Кахраманова (до 59 кг). Серебро завоевала россиянка Софья Циброва (до 54 кг).

Соревнования по самбо на Играх БРИКС завершатся завтра, 14 июня.