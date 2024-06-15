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Российские каратисты завоевали три золотых медали в третий день Игр БРИКС

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские каратисты стали обладателями трех золотых медалей в третий день соревнований на Играх БРИКС.

Эдуард Гаспарян победил белоруса Никиту Кириевича в финале весовой категории до 84 кг (кумите). Александр Пшеницын одержал победу над другим представителем Белоруссии Иваном Кудиновым в весовой категории свыше 84 кг (кумите), а Александра Мешкова победила другую россиянку Анну Кудрявцеву (весовая категория до 68 кг (кумите).

Россиянин Эдуард Гаспарян в финале победил представителя Белоруссии Никиту Кириевича в весовой категории до 84 кг (кумите). Также у мужчин золотую медаль завоевал Александр Пшеницын, победивший в финале белоруса Ивана Кудинова (кумите, свыше 84 кг). Серебряную медаль завоевал Варишан Бакиров (ката), бронзовую — Константин Сутягин (ката).

Игры БРИКС проходят в Казани с 11 по 24 июня.

Соревнования проходят по 27 видам спорта. В их числе бадминтон, бокс, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, корэш, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол и другие.

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