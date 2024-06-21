Российские фехтовальщики завоевали три золота Игр БРИКС

В пятницу, 21 июня, на Играх БРИКС разыгрывалось три комплекта наград в фехтовании. Спортсмены принимали участие в командных соревнованиях. Все три золота завоевали российские сборные.

В фехтовании на саблях в национальный коллектив вошли Софья Великая, Ольга Никитина, Яна Егорян и Вероника Булукова. В финале девушки победили соперниц из Узбекистана со счетом 45:26.

Российские шпажисты Павел Бузинов, Артем Саркисян, Алексей Удовиченко и Георгий Бруев в решающей встрече переиграли белорусов — 34:26.

В женском фехтовании на рапирах за сборную России выступали Владислава Пенюшкина, Марта Мартьянова, Анна Соловьева и Полина Волобуева. В финале спортсменки победили команду Белоруссии со счетом 44:28.

Игры БРИКС в Казани продлятся до 23 июня, еще два комплекта наград — по акробатическому рок-н-роллу — будет разыграно в Москве. Сборная России досрочно заняла первое место в общекомандном зачете.