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Сегодня, 18:00

Российская спринтерша Макаренко — о победе на Играх БРИКС: «Результат по сути отвратительный»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Многократная чемпионка России, призер чемпионата Европы Кристина Макаренко в интервью «СЭ» прокомментировала свою победу на Играх БРИКС в Казани.

«Результатом, конечно, недовольна. Результат, по сути, отвратительный. На это есть и свои причины. Не всегда все бывает гладко, но очень рада тому, что победила. Секунды явно не те, на которые я рассчитывала. Учитывая мое состояние, вот честно, главное было — просто выиграть. Победить, и все. Особых эмоций от победы на Играх БРИКС нет вообще.
Так получилось, что за неделю до старта Игр БРИКС я заболела и до сих пор немного не в лучшей форме, поэтому и такие секунды. Немного это расстраивает, не смогла показать то на что изначально готовилась, что умею. С учетом моего не самого лучшего состояния здоровья один забег без предварительных, без полуфиналов — это даже лучше. Было попроще, не нужно было экономить силы. Но в целом большой проблемы не вижу, настраиваешься на один забег и выдаешь все сразу», — сказала Макаренко.

Макаренко финишировала первой на дистанции 100 метров с результатом в 11,31 секунды, второе место заняла ее соотечественница Наталья Комбарова (11,411), бронза еще у одной россиянки Юлии Караваевой.

Кристина Макаренко. «Если бы не World Athletics, поехала бы на Олимпиаду». Лучшая спринтерша России защищает тех, кто согласился на нейтральный статус

легкая атлетика
Кристина Сивкова
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