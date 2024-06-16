Россиянок дисквалифицировали на Играх БРИКС в эстафете за ошибку при передачи палочки
Женскую сборную России дисквалифицировали на Играх БРИКС в эстафете 4х100 метров за ошибку при передачи палочки, сообщил главный тренер сборной России Руслан Мащенко.
«Причина дисквалификации женской команды России — ошибка при передаче эстафетной палочки. Никаких протестов подаваться не будет», — приводит слова Мащенко ТАСС.
В соревнованиях принимали участия три команды. Первое место в эстафете заняла сборная Белоруссии. Второй стала команда Бразилии.
Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня.
Источник: ТАСС
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