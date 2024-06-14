Россиянка Гусалова выиграла соревнования по тяжелой атлетике на Играх БРИКС

Россиянка Зарина Гусалова стала победительницей соревнований по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 кг на Играх БРИКС.

19-летняя спортсменка показала результат 220 кг (108 кг + 112 кг). Второе и третье места заняли представительницы Белоруссии — Диана Мойсевич (217; 96+121 кг) и Полина Погуляева (216; 90+126).

Гусалова является чемпионкой России 2023 года, а также победительницей чемпионата мира среди юношей и девушек 2021 года.

Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня в Казани. Участие в турнире принимают более 90 стран.