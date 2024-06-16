Россияне завоевали пять медалей в последний день турнира по ушу-таолу на Играх БРИКС
Российские спортсмены завоевали пять медалей на турнире по ушу-таолу на Играх БРИКС в Казани.
В стиле «багуаджан» первое место заняла россиянка Анастасия Каденова, второй стала ее соотечественница Анастасия Деева. В стиле «тайцзицюань» золото взял Иван Краснобаев. Серебро в «чацюане» выиграл Ильяс Хуснутдинов. Бронзовым призером турнира стала Евгения Павлова.
Сегодня, 16 июня, пройдут соревнования по ушу-саньда. Турнир завершится 23 июня.
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