Россияне завоевали 10 золотых медалей в борьбе кореш и три в дзюдо на Играх БРИКС

Российские спортсмены завоевали 10 золотых наград на соревнованиях по борьбе корэш в рамках Игр БРИКС в Казани. Еще три медали высшей пробы принесли дзюдоисты.

В борьбе корэш всего разыграно 10 комплектов наград. Победителями соревнований стали Алексей Абрамов (до 60 кг) и Артур Хакимов (до 65 кг), Ислам Фаляхов (до 70 кг) и Динар Каримуллин (до 75 кг), Артур Зулькарнаев (до 80 кг) и Ранис Галимуллин (до 85 кг), Азат Габдрашитов (до 90 кг) и Руслан Рафиков (до 100 кг), Радик Салахов (до 130 кг) и Ранис Гилязетдинов (свыше 130 кг).

В дзюдо золото завоевали Гамзат Заирбеков (до 60 кг), Иван Черных (до 66 кг), а также и Армен Агаян (до 73 кг). Как отметил Черных, для него эта победа стала реваншем за поражение в четвертьфинале Гран-при в Душанбе. Тогда он уступил Абдулрахиму Нутфуллоеву, с которым в Казани встречался в решающей схватке.

«В Душанбе я упал в одной четвертой, а в итоге стал третьим. Подпортил он мне картину — выиграй я тогда, попал бы, возможно, на чемпионат мира, а может быть, и прошел олимпийскую квалификацию, но очков не хватило именно из-за этой схватки. Теперь реванш удался, причем дома, в России», — приводит слова Черных ТАСС.

У девушек серебряным призером стала Дарья Храмойкина (до 70 кг). Бронзовые награды у Камилы Бадуровой (до 63 кг), Надежды Татарченко (до 78 кг) и Дарьи Владимировой (свыше 78 кг).

Игры БРИКС пройдут до 23 июня. Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет.