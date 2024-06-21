Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 20:02

Россияне завоевали 10 золотых медалей в борьбе кореш и три в дзюдо на Играх БРИКС

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российские спортсмены завоевали 10 золотых наград на соревнованиях по борьбе корэш в рамках Игр БРИКС в Казани. Еще три медали высшей пробы принесли дзюдоисты.

В борьбе корэш всего разыграно 10 комплектов наград. Победителями соревнований стали Алексей Абрамов (до 60 кг) и Артур Хакимов (до 65 кг), Ислам Фаляхов (до 70 кг) и Динар Каримуллин (до 75 кг), Артур Зулькарнаев (до 80 кг) и Ранис Галимуллин (до 85 кг), Азат Габдрашитов (до 90 кг) и Руслан Рафиков (до 100 кг), Радик Салахов (до 130 кг) и Ранис Гилязетдинов (свыше 130 кг).

В дзюдо золото завоевали Гамзат Заирбеков (до 60 кг), Иван Черных (до 66 кг), а также и Армен Агаян (до 73 кг). Как отметил Черных, для него эта победа стала реваншем за поражение в четвертьфинале Гран-при в Душанбе. Тогда он уступил Абдулрахиму Нутфуллоеву, с которым в Казани встречался в решающей схватке.

«В Душанбе я упал в одной четвертой, а в итоге стал третьим. Подпортил он мне картину — выиграй я тогда, попал бы, возможно, на чемпионат мира, а может быть, и прошел олимпийскую квалификацию, но очков не хватило именно из-за этой схватки. Теперь реванш удался, причем дома, в России», — приводит слова Черных ТАСС.

У девушек серебряным призером стала Дарья Храмойкина (до 70 кг). Бронзовые награды у Камилы Бадуровой (до 63 кг), Надежды Татарченко (до 78 кг) и Дарьи Владимировой (свыше 78 кг).

Игры БРИКС пройдут до 23 июня. Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет.

Дзюдо
3
0
Читайте также
Футболист Диего Форлан сыграл на крупном ветеранском турнире по теннису
Бой Федора Емельяненко против Кевина Рэнделмана вошел в историю ММА
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Кому достался самый сложный календарь будущего сезона РПЛ
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крамаренко стала чемпионкой Игр БРИКС в Казани

Крамаренко отказалась комментировать слезы после победы на Играх БРИКС

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости