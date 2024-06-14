Россияне выиграли три золотые медали в ушу во второй день Игр БРИКС

Российские спортсмены завоевали три золотые медали во второй день соревнований по ушу в рамках Игр БРИКС.

Первые места заняли Кирилл Зуи-Бондаренко в стиле «чанцюань», Сандра Константинова в «гуньшу» и Аксиния Щукина в «цзяньшу». Серебро завоевали Иван Краснобаев в стиле «тайцзицзянь», Павел Муратов в стиле «чанцюань» и Анна Леонова «гуньшу», бронзовая медаль у Камиля Халилюлина в «наньцюань».

В первый день соревнований российские спортсмены также завоевали три золотые медали по ушу.