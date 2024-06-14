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Родионенко объяснила, почему Мельникова не стала призером Игр БРИКС

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко прокомментировала то, что олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова осталась без медали на Играх БРИКС в многоборье.

«Мельникова не стала призером Игр БРИКС, потому что ошиблась. Третий результат не дал ей возможность претендовать на бронзовую награду, так как по правилам международных соревнований медали могут получить только два участника от одной страны, показавшие лучшие результаты. Лучшие результаты в многоборье у молодых Васильевой и Калмыковой, которые обладают более сложными программами. А Ангелина идет на старом багаже и ошибается», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Чемпионкой Игр БРИКС в многоборье стала Лейла Васильева — она набрала 56,450 балла. Второе место заняла Анна Калмыкова с результатом 56,100 балла. Мельникова заработала 55,550 балла.

Источник: ТАСС
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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