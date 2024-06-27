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Лайшев: «Будущее спорта — за форматом Игр БРИКС. Россия всегда проводит турниры на высоком уровне»

Зарина Халимхонова
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Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от Игр БРИКС.

«Спасибо Казани за такую организацию! Было ощущение самого большого и настоящего праздника. Спортсмены всех стран остались довольны. Будущее спорта — за форматом Игр БРИКС. Россия всегда проводит турниры на высоком уровне. Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры в Сочи — тому подтверждение. Это мы умеем!» — сказал Лайшев «СЭ».

Игры БРИКС проходили в Казани с 12 по 23 июня, сборная России завоевала на них 509 медалей. В активе россиян 266 золотых медалей, 142 серебряные и 101 бронзовая.

Ренат Лайшев
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