Раис Татарстана Минниханов об Играх БРИКС: «Яркое свидетельство того, что спорт не имеет границ»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поприветствовал участников и гостей Игр БРИКС в Казани.

«Рад приветствовать вас на торжественной церемонии открытия Игр БРИКС. Благодарю за доверие принимать эти масштабные соревнования именно в Казани. Участие большого количества спортсменов со всех уголков мира — яркое свидетельство того, что спорт не имеет границ.

Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между нашими странами и народами, убежден, что они пройдут в атмосфере согласия и сотрудничества. Мы сделаем все необходимое, чтобы пребывание в нашей республике было незабываемым. От Казани у вас останутся только теплые воспоминания. Желаю всем спортсменам честной борьбы, а болельщикам ярких эмоций. В добрый путь, алга! («вперед» в переводе с татарстанского — прим. «СЭ»)", — сказал Минниханов.

Игры БРИКС проходят в столице Татарстана с 11 по 24 июня.