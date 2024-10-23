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Путин предложил создать межгосударственную программу для развития Игр БРИКС

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Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Казани, выдвинул инициативу по разработке межгосударственной программы по развитию Игр БРИКС, информирует ТАСС.

Также глава государства предложил учредить координационный орган, который занимался бы реализацией проектов в сфере физической культуры и спорта.

Пятые Игры БРИКС прошли в Казани в этому году. В турнире приняли участие спортсмены не только из стран БРИКС, но и из других государств.

Источник: ТАСС
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