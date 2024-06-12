Путин: «Игры БРИКС продемонстрируют образец честной борьбы и равных возможностей»
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал старт спортивных Игр стран БРИКС.
«Рад приветствовать в России участников и гостей спортивных игр стран БРИКС. Уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы», — цитирует Путина ТАСС.
Игры БРИКС будут проходить в Казани с 11 по 24 июня. Участие в Играх БРИКС подтвердили более 90 стран.
Соревнования пройдут по 27 видам спорта. В их числе бадминтон, бокс, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, корэш, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол и другие.
Источник: ТАСС
Новости