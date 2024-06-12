Путин назвал БРИКС партнерством динамично развивающихся и сохраняющих традиции стран

Президент РФ Владимир Путин заявил, что БРИКС представляет собой пример выгодного партнерства динамично развивающихся стран.

БРИКС — объединение «суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнерских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга», — отметил Путин.

Игры БРИКС продлятся до 24 июня. Участие в первенстве подтвердили более 90 стран.

Соревнования пройдут в 27 видах спорта. В их числе бадминтон, бокс, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, корэш, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол и другие.