Прыжки в воду на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 18 июня
18 июня пройдут соревнования по прыжкам в воду на Играх БРИКС
18 июня в Казани во Дворце водных видов спорта пройдут финальные соревнования по прыжкам в воду. Мужчины и женщины выступят в синхронных прыжках с вышки и трамплина, а также выявят сильнейшего смешанные команды.
Смотреть видеотрансляцию соревнований по прыжкам в воду 18 июня в прямом эфире можно будет на следующих каналах в разные временные отрезки (по московскому времени):
«Матч Страна»
- 11.55 — 13.05. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные прыжки, трамплин 3 м. Финал
- 13.25 — 14.25. Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки, вышка. Финал
«Матч ТВ»
- 14.55 — 15.55. Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки, трамплин 3 м. Финал
- 16.25 — 17.30. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные прыжки, вышка. Финал
Выступления спортсменов также покажут в онлайн-сервисе VK Video.
Среди известных российских спортсменов в прыжках в воду в турнире в Казани выступают Евгений Кузнецов, Мария Полякова и Никита Шлейхер.
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