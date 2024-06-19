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Прыгунья в воду Трифонова рассказала, что из-за Игр БРИКС не очень хорошо сдала экзамены в школе

Руслан Минаев
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Победительница Игр БРИКС в прыжках в воду Надежда Трифонова рассказала, что тренировки к соревнованиям негативно отразились на результатах ОГЭ в школе.

«Я не знала раньше, что благодаря золоту Игр БРИКС теперь могу поступить в спортивный вуз без экзаменов, — цитирует Трифонову ТАСС. — Конечно, воспользуюсь теперь такой возможностью. Я закончила 9-й класс, уже сдала ОГЭ, а после окончания школы планирую получить тренерское образование.

Не скажу, что очень довольна результатами ОГЭ, но не самые высокие оценки связаны с тем, что мне этой весной приходилось очень много тренироваться, чтобы как следует подготовиться к Играм БРИКС».

15-летняя Трифонова является чемпионкой России в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Источник: ТАСС
прыжки в воду
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