Президент Владимир Путин пригласил китайских спортсменов на игры стран БРИКС

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал, что Россия будет ждать спортсменов из Китая на играх БРИКС.

«Мы также ждем атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях, таких как Игры БРИКС, летние игры «Дети Азии» и Всемирные игры дружбы», — цитирует Путина РИА «Новости».

Соревнования на Играх БРИКС пройдут в 2024 году в 29 видах на 18 спортивных объектах.