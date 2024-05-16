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Президент Владимир Путин пригласил китайских спортсменов на игры стран БРИКС

Виктория Кравченко
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал, что Россия будет ждать спортсменов из Китая на играх БРИКС.

«Мы также ждем атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях, таких как Игры БРИКС, летние игры «Дети Азии» и Всемирные игры дружбы», — цитирует Путина РИА «Новости».

Соревнования на Играх БРИКС пройдут в 2024 году в 29 видах на 18 спортивных объектах.

Ранее Путин назвал нынешние времена непростыми для российского спорта.
Источник: https://rsport.ria.ru/20240516/briks-1946337930.html?in=l
Владимир Путин
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